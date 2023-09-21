Рычков Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рычкова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Рычкова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Рычкова Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1954
Сын: Рычков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Рычкова Галина Васильевна
Смерть
1988