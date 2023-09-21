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Рычков Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Рычков Егор (Георгий) Петрович

Мать: Рычкова (Левинская) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рычкова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Рычкова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рычкова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1954

Сын: Рычков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Рычкова Галина Васильевна

Смерть
1988

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