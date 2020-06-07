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Рычков Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1954

Дата смерти

07.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1954

Отец: Рычков Николай Егорович

Мать: Рычкова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Ангелина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.06.1978

Дочь: Горюнова Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Ангелина Григорьевна

Рождение ребёнка
20.01.1983

Дочь: Молчанова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Ангелина Григорьевна

Смерть
07.06.2020

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