Рычков Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1954
Дата смерти07.06.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1954
Отец: Рычков Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1978
Дочь: Горюнова Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Ангелина Григорьевна
Рождение ребёнка
20.01.1983
Дочь: Молчанова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Ангелина Григорьевна
Смерть
07.06.2020