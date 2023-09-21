Рычкова Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Рычков Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Рычков Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рычков Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Николай Егорович

Рождение ребёнка
01.06.1954

Сын: Рычков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Рычков Николай Егорович

Смерть
Неизвестно

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