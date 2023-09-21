Рычкова Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Рычков Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Рычков Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Рычков Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1954
Сын: Рычков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Рычков Николай Егорович
Смерть
Неизвестно