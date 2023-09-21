Рычкова Ангелина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1954
Дата смерти19.12.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.12.1913
Рождение
14.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1978
Дочь: Горюнова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.1983
Дочь: Молчанова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Николаевич