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Рычкова Ангелина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1954

Дата смерти

19.12.1913

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
19.12.1913
Рождение
14.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.1978

Дочь: Горюнова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
20.01.1983

Дочь: Молчанова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Николаевич

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