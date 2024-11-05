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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина д. Климовской Калининской вол. Тотемского уезда П. М. Трухина о взыскании с него в пользу крестьян Я. Соболева и Самыловского денег. 1874–187 Показать все
Дело по прошению кретьянок Тотемского уезда Калининской вол. д. Климовской Княгининской и Коровинской об отдаче им в аренду земельных участков. 1889 г. // Гос. архив Воло Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Царевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9266Климовская, д. каз.при колодцах.268382428
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1283. Климовская (Перевоз), деревня бывшая государственная, при речке Нареве, дворов 10, жителей 66, постоялый двор, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1212КлимовскаяКалининское.Воскресенскийбывшие государственные266133139
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Перевоз46248деревняРусские23445599
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Перевоз (Климовская) 5240деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 183 км. Летнее: —.1720
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33928Климовскаядеревня59°52'с.ш.42°23'в.д.O-38-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646420146д Климовскаядеревня