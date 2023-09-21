Рычкова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Рычков Егор (Георгий) Петрович
Отец ребёнка: Рычков Петр
Климовская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин, лодочник
Рождение ребёнка
1887
Сын: Рычков Александр Петрович
Отец ребёнка: Рычков Петр
Рождение ребёнка
1891
Сын: Рычков Илья Петрович
Отец ребёнка: Рычков Петр
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Крапивина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Рычков Петр
Смерть
Неизвестно