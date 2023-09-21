Рычкова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Рычков Егор (Георгий) Петрович

Отец ребёнка: Рычков Петр

Климовская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин, лодочник
Рождение ребёнка
1887

Сын: Рычков Александр Петрович

Отец ребёнка: Рычков Петр

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рычков Илья Петрович

Отец ребёнка: Рычков Петр

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Крапивина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Рычков Петр

Смерть
Неизвестно
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