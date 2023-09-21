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Крапивина Евдокия Петровна
Крапивина Евдокия Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рычков Петр
Мать
Рычкова Параскева
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Рычков Петр
Мать:
Рычкова Параскева
Смерть
Неизвестно
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