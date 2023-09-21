Крапивина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Рычков Петр

Мать: Рычкова Параскева

Смерть
Неизвестно
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