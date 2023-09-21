Рычков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Рычков Егор (Георгий) Петрович
Мать ребёнка: Рычкова Параскева
Климовская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин, лодочник
Рождение ребёнка
1887
Сын: Рычков Александр Петрович
Мать ребёнка: Рычкова Параскева
Рождение ребёнка
1891
Сын: Рычков Илья Петрович
Мать ребёнка: Рычкова Параскева
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Крапивина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Рычкова Параскева
Смерть
Неизвестно