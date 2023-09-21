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Рычков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Рычков Егор (Георгий) Петрович

Мать ребёнка: Рычкова Параскева

Климовская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин, лодочник
Рождение ребёнка
1887

Сын: Рычков Александр Петрович

Мать ребёнка: Рычкова Параскева

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рычков Илья Петрович

Мать ребёнка: Рычкова Параскева

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Крапивина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Рычкова Параскева

Смерть
Неизвестно
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