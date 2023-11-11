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Пушков Иван Федорович

Место рождения

Шубино, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Пушков Фёдор

Мать: Пушкова Наталия

Шубино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушков Борис Иванович

Мать ребёнка: Пушкова (Макарова) Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкова (Макарова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
28.05.1928

Дочь: Пушкова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Пушкова (Макарова) Татьяна Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.03.1933

Дочь: Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Пушкова (Макарова) Татьяна Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Около 1949

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