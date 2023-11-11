Пушков Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Пушков Фёдор
Мать: Пушкова Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пушкова (Макарова) Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1928
Дочь: Пушкова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Пушкова (Макарова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1933
Дочь: Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Пушкова (Макарова) Татьяна Васильевна
Смерть
Около 1949