Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.03.1933
Дата смерти23.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.05.1964
Рождение ребёнка
31.12.1967
Сын: Иванченко Олег Александрович
Отец ребёнка: Иванченко Александр Лукьянович
Рождение ребёнка
03.05.1973
Дочь: Иванченко Елена Александровна
Отец ребёнка: Иванченко Александр Лукьянович
Смерть
23.05.2005
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область