Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко (Пушкова) Нина Ивановна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

29.03.1933

Дата смерти

23.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1933

Отец: Пушков Иван Федорович

Мать: Пушкова (Макарова) Татьяна Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванченко Александр Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванченко Александр Лукьянович

Бракосочетание
30.05.1964

Муж: Иванченко Александр Лукьянович

Рождение ребёнка
31.12.1967

Сын: Иванченко Олег Александрович

Отец ребёнка: Иванченко Александр Лукьянович

Рождение ребёнка
03.05.1973

Дочь: Иванченко Елена Александровна

Отец ребёнка: Иванченко Александр Лукьянович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
23.05.2005
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

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