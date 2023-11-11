Пушкова Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкова Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкова Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Пушков Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушков Яков Федорович

Отец ребёнка: Пушков Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Пушков Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушков Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Пушков Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушков Тит Федорович

Отец ребёнка: Пушков Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушков Фёдор

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Пушков Иван Федорович

Отец ребёнка: Пушков Фёдор

Шубино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1913

Сын: Пушков Павел Федорович

Отец ребёнка: Пушков Фёдор

Смерть
Неизвестно

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