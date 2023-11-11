Пушкова Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкова Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Пушков Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушков Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Пушков Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушков Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Пушков Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушков Тит Федорович
Отец ребёнка: Пушков Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пушков Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1902
Отец ребёнка: Пушков Фёдор
Шубино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1913
Отец ребёнка: Пушков Фёдор
Смерть
Неизвестно