Пушкова (Макаров) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкова (Макаров) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.?

Дочь: Иванченко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Пушков Иван

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Пушков Иван

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушков Иван

Смерть
Неизвестно
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