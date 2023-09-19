Пушкова (Макаров) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.?
Дочь: Иванченко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Пушков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Пушков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пушков Иван
Смерть
Неизвестно