Пушков Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушков Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкова Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Пушкова Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушков Яков Федорович

Мать ребёнка: Пушкова Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Пушкова Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушков Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Пушкова Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушков Тит Федорович

Мать ребёнка: Пушкова Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкова Наталия

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Пушков Иван Федорович

Мать ребёнка: Пушкова Наталия

Шубино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1913

Сын: Пушков Павел Федорович

Мать ребёнка: Пушкова Наталия

Смерть
Неизвестно

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