Пушков Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкова Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Пушкова Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пушкова Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Пушкова Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушков Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Пушкова Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушков Тит Федорович
Мать ребёнка: Пушкова Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкова Наталия
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Пушкова Наталия
Шубино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1913
Мать ребёнка: Пушкова Наталия
Смерть
Неизвестно