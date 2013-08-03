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Брежнев Юрий Леонидович

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Место рождения

Каменское, Дніпропетровська область

Дата рождения

31.03.1933

Дата смерти

03.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1933

Отец: Брежнев Леонид Ильич

Мать: Брежнева Виктория Петровна

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.03.1956

Сын: Брежнев Леонид Юрьевич

Мать ребёнка: Брежнева Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
15.03.1961

Сын: Брежнев Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Брежнева Людмила Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брежнева Людмила Владимировна

Смерть
03.08.2013
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