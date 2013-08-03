Брежнев Юрий Леонидович
Место рождения
Дата рождения31.03.1933
Дата смерти03.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1933
Отец: Брежнев Леонид Ильич
Рождение ребёнка
20.03.1956
Мать ребёнка: Брежнева Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
15.03.1961
Мать ребёнка: Брежнева Людмила Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.2013