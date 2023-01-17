Брежнева Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1931

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1956

Сын: Брежнев Леонид Юрьевич

Отец ребёнка: Брежнев Юрий Леонидович

Рождение ребёнка
15.03.1961

Сын: Брежнев Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Брежнев Юрий Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брежнев Юрий Леонидович

Смерть
2012
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