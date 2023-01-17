Брежнева Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1931
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1956
Отец ребёнка: Брежнев Юрий Леонидович
Рождение ребёнка
15.03.1961
Отец ребёнка: Брежнев Юрий Леонидович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012