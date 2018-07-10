Брежнев Андрей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1961
Дата смерти10.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1961
Рождение ребёнка
1984
Мать ребёнка: Брежнева Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
1985
Сын: Брежнев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Брежнева Надежда Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономист и российский политик, первый секретарь ЦК «Коммунистической партии социальной справедливости».
Смерть
10.07.2018
Севастополь, Города, Таврическая губерния