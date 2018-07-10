Брежнев Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрежнев Андрей Юрьевич

Брежнев Андрей Юрьевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.03.1961

Дата смерти

10.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1961

Отец: Брежнев Юрий Леонидович

Мать: Брежнева Людмила Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1984

Сын: Брежнев Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Брежнева Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Брежнев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Брежнева Надежда Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брежнева Надежда Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
экономист и российский политик, первый секретарь ЦК «Коммунистической партии социальной справедливости».
Смерть
10.07.2018
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close