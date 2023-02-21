Брежнева (Лямина) Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Лямина) Надежда Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Сын: Брежнев Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Брежнев Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
1985

Сын: Брежнев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Брежнев Андрей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брежнев Андрей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамут Александр Леонидович

Смерть
2002
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