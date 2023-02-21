Брежнев Леонид Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнев Леонид Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1956

Отец: Брежнев Юрий Леонидович

Мать: Брежнева Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
1996

Сын: Брежнев Леонид Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брежнев Юрий Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брежнева Мария Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брежнева Алина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
химик-технолог, преподаватель химфака МГУ, работал на одном из московских предприятий, позднее бизнесмен, разрабатывает химические добавки, шампуни
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