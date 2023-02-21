Брежнев Леонид Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1956
Рождение ребёнка
1996
Сын: Брежнев Леонид Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брежнева Мария Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брежнева Алина Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
химик-технолог, преподаватель химфака МГУ, работал на одном из московских предприятий, позднее бизнесмен, разрабатывает химические добавки, шампуни