Брежнева (Денисова) Виктория Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Денисова) Виктория Петровна

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Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

11.12.1907

Дата смерти

05.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1907

Отец: Денисов Петр Никанорович

Мать: Денисова Анна Владимировна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
11.12.1927

Муж: Брежнев Леонид Ильич

Рождение ребёнка
18.04.1929

Дочь: Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Брежнев Леонид Ильич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1933

Сын: Брежнев Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Брежнев Леонид Ильич

Каменское, Дніпропетровська область
Смерть
05.07.1995
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