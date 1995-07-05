Брежнева (Денисова) Виктория Петровна
Место рождения
Дата рождения11.12.1907
Дата смерти05.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1907
Бракосочетание
11.12.1927
Муж: Брежнев Леонид Ильич
Рождение ребёнка
18.04.1929
Дочь: Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Брежнев Леонид Ильич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1933
Отец ребёнка: Брежнев Леонид Ильич
Каменское, Дніпропетровська область
Смерть
05.07.1995