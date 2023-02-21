Брежнев Леонид Ильич
Место рожденияс. Каменское, Екатеринославской губернии
Дата рождения19.12.1906
Дата смерти10.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1906
Отец: Брежнев Илья Яковлевич
с. Каменское, Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1906
с. Каменское, Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1912
Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
11.12.1927
Рождение ребёнка
18.04.1929
Дочь: Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Брежнева Виктория Петровна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1933
Мать ребёнка: Брежнева Виктория Петровна
Каменское, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1936
г. Днепродзержинск, Украинская ССР
Смерть
10.11.1982
г. Заречье, Московская область РСФСР
Место жительства
По 1982
г. Заречье, Московская область РСФСР