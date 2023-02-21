Брежнев Леонид Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнев Леонид Ильич

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Место рождения

с. Каменское, Екатеринославской губернии

Дата рождения

19.12.1906

Дата смерти

10.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1906

Отец: Брежнев Илья Яковлевич

Мать: Брежнева Наталья Денисовна

с. Каменское, Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1906
с. Каменское, Екатеринославской губернии
Место жительства
С 1912
Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
11.12.1927

Жена: Брежнева Виктория Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1929

Дочь: Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Брежнева Виктория Петровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1933

Сын: Брежнев Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Брежнева Виктория Петровна

Каменское, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1936
г. Днепродзержинск, Украинская ССР
Смерть
10.11.1982
г. Заречье, Московская область РСФСР
Место жительства
По 1982
г. Заречье, Московская область РСФСР
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