Брежнева (Мазалова) Наталья Денисовна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мазалов Денис
Рождение ребёнка
19.12.1906
Сын: Брежнев Леонид Ильич
Отец ребёнка: Брежнев Илья Яковлевич
с. Каменское, Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Брежнева Вера Ильинична
Отец ребёнка: Брежнев Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Брежнев Яков Ильич
Отец ребёнка: Брежнев Илья Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975