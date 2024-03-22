Брежнева (Мазалова) Наталья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Мазалова) Наталья Денисовна

Место рождения

Енакиево

Дата рождения

1886

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мазалов Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1906

Сын: Брежнев Леонид Ильич

Отец ребёнка: Брежнев Илья Яковлевич

с. Каменское, Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Брежнева Вера Ильинична

Отец ребёнка: Брежнев Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Брежнев Яков Ильич

Отец ребёнка: Брежнев Илья Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брежнев Илья Яковлевич

Смерть
1975
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