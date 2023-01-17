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Брежнев Илья Яковлевич

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Место рождения

Брежнево, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Брежнев Яков

Мать: не указана

Брежнево, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.12.1906

Сын: Брежнев Леонид Ильич

Мать ребёнка: Брежнева Наталья Денисовна

с. Каменское, Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Брежнева Вера Ильинична

Мать ребёнка: Брежнева Наталья Денисовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Брежнев Яков Ильич

Мать ребёнка: Брежнева Наталья Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брежнева Наталья Денисовна

Смерть
1937
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