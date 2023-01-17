Брежнев Илья Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Брежнев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1906
Сын: Брежнев Леонид Ильич
Мать ребёнка: Брежнева Наталья Денисовна
с. Каменское, Екатеринославской губернии
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Брежнева Вера Ильинична
Мать ребёнка: Брежнева Наталья Денисовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Брежнев Яков Ильич
Мать ребёнка: Брежнева Наталья Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937