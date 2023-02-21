Лихачёв Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1651

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651

Отец: Лихачёв Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1676 и 1677

Сын: Лихачёв Михей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1678 и 1679

Сын: Лихачёв Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1680 и 1681

Сын: Лихачёв Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1680 и 1681

Сын: Лихачёв Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1686 и 1687

Сын: Лихачёв Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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