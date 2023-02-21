Лихачёв Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1651
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1651
Отец: Лихачёв Василий
Рождение ребёнка
Между 1676 и 1677
Сын: Лихачёв Михей Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1678 и 1679
Сын: Лихачёв Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1680 и 1681
Сын: Лихачёв Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1680 и 1681
Рождение ребёнка
Между 1686 и 1687
Работа или профессия
Неизвестно