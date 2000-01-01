Лихачёв Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1680 и 1681
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1680 и 1681
Отец: Лихачёв Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1703 и 1704
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1710
Мать ребёнка: не указана
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1757
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия