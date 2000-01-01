Лихачёв Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёв Пётр Григорьевич

Лихачёв Пётр Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1680 и 1681

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Около 1651 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1680 и 1681

Отец: Лихачёв Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1703 и 1704

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1710

Сын: Лихачёв Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1757
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close