Лихачёв Михей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1676 и 1677
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1676 и 1677
Отец: Лихачёв Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1706
Дочь: Марфа Михеевна
Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия Михайловна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1712
Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия Михайловна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1716
Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия Михайловна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1755
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия