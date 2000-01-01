Лихачёв Михей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Михей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1676 и 1677

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Отец

Около 1651 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1705 и 1706 г.р.
Между 1711 и 1712 г.р.
Между 1715 и 1716 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1676 и 1677

Отец: Лихачёв Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1705 и 1706

Дочь: Марфа Михеевна

Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия Михайловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1712

Сын: Лихачёв Пётр Михеевич

Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия Михайловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1716

Сын: Лихачёв Гавриил Михеевич

Мать ребёнка: Лихачёва Анастасия Михайловна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1755
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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