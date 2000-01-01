Лихачёва Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1677 и 1678
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1677 и 1678
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1706
Дочь: Марфа Михеевна
Отец ребёнка: Лихачёв Михей Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1712
Отец ребёнка: Лихачёв Михей Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1716
Отец ребёнка: Лихачёв Михей Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно