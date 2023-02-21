Лихачёв Даниил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Даниил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1678 и 1679

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

Около 1651 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1678 и 1679

Отец: Лихачёв Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1711 и 1712

Дочь: Марина Даниловна

Мать ребёнка: Лихачёва Феодосия Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1713

Сын: Лихачёв Никита Данилович

Мать ребёнка: Лихачёва Феодосия Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726

Сын: Лихачёв Михаил Данилович

Мать ребёнка: Лихачёва Феодосия Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1732

Сын: Лихачёв Иван Данилович

Мать ребёнка: Лихачёва Феодосия Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1747
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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