Лихачёв Даниил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1678 и 1679
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1678 и 1679
Отец: Лихачёв Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1712
Дочь: Марина Даниловна
Мать ребёнка: Лихачёва Феодосия Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1713
Мать ребёнка: Лихачёва Феодосия Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726
Мать ребёнка: Лихачёва Феодосия Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1732
Мать ребёнка: Лихачёва Феодосия Яковлевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1747
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия