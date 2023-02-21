Лихачёв Иван Данилович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1731 и 1732
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1731 и 1732
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754
Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ильинична
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ильинична
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ильинична
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762
Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ильинична
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно