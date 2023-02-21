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Лихачёв Иван Данилович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1731 и 1732

Пол

Мужской

Отец

Между 1678 и 1679 г.р.

Мать

Между 1681 и 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1732

Отец: Лихачёв Даниил Григорьевич

Мать: Лихачёва Феодосия Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754

Сын: Лихачёв Степан Иванович

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ильинична

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ильинична

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ильинична

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762

Сын: Лихачёв Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ильинична

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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