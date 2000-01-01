Лихачёва Евфимия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Евфимия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1731 и 1732

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1732

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754

Сын: Лихачёв Степан Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762

Сын: Лихачёв Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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