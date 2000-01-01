Лихачёва Евфимия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1731 и 1732
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1731 и 1732
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно