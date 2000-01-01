Лихачёва Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Феодосия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1681 и 1682

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1681 и 1682

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1711 и 1712

Дочь: Марина Даниловна

Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Григорьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1713

Сын: Лихачёв Никита Данилович

Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Григорьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726

Сын: Лихачёв Михаил Данилович

Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Григорьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1732

Сын: Лихачёв Иван Данилович

Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Григорьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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