Лихачёва Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1681 и 1682
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1681 и 1682
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1712
Дочь: Марина Даниловна
Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1713
Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726
Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1732
Отец ребёнка: Лихачёв Даниил Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно