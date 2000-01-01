Лихачёв Михаил Данилович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1725 и 1726
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1726
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1750
Дочь: Меринкова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754
Сын: Лихачёв Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761
Сын: Лихачёв Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766
Дочь: Старцова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна Егоровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1768
Дочь: Цигвинцева Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна Егоровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770
Сын: Лихачёв Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна Егоровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1785
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия