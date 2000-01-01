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Лихачёв Михаил Данилович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1725 и 1726

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1726

Отец: Лихачёв Даниил Григорьевич

Мать: Лихачёва Феодосия Яковлевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1749 и 1750

Дочь: Меринкова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1753 и 1754

Сын: Лихачёв Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761

Сын: Лихачёв Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Лихачёва Первая жена

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766

Дочь: Старцова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна Егоровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1768

Дочь: Цигвинцева Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна Егоровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770

Сын: Лихачёв Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Лихачёва Татьяна Егоровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1785
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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