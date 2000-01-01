Лихачёва Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1745 и 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Между 1745 и 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766
Дочь: Старцова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1768
Дочь: Цигвинцева Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770
Сын: Лихачёв Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно