Лихачёва Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихачёва Татьяна Егоровна

Лихачёва Татьяна Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1745 и 1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766

Дочь: Старцова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1767 и 1768

Дочь: Цигвинцева Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770

Сын: Лихачёв Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Лихачёв Михаил Данилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close