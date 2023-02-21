Лихачёв Даниил Михайлович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1769 и 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1769 и 1770
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790
Сын: Лихачёв Александр Данилович
Мать ребёнка: Лихачёва Саломия Григорьевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно