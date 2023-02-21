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Лихачёв Даниил Михайлович

Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1769 и 1770

Пол

Мужской

Отец

Между 1725 и 1726 г.р.

Мать

Между 1745 и 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1769 и 1770

Отец: Лихачёв Михаил Данилович

Мать: Лихачёва Татьяна Егоровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790

Сын: Лихачёв Александр Данилович

Мать ребёнка: Лихачёва Саломия Григорьевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно