Лихачёв Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1686 и 1687
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1686 и 1687
Отец: Лихачёв Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1708
Мать ребёнка: Лихачёва Наталья Тарасовна
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1713
Мать ребёнка: Лихачёва Наталья Тарасовна
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1713 и 1714
Сын: Лихачёв Кондратий Яковлевич
Мать ребёнка: Лихачёва Наталья Тарасовна
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1715 и 1716
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Лихачёва Наталья Тарасовна
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно