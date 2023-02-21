Лихачёв Кирилл Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1680 и 1681
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1680 и 1681
Отец: Лихачёв Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1706 и 1707
Сын: Лихачёв Степан Кириллович
Мать ребёнка: Лихачёва Анна Ульяновна
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1713 и 1714
Мать ребёнка: Лихачёва Мавра Карповна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726
Сын: Лихачёв Афанасий Кириллович
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1728
Сын: Лихачёв Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744
Сын: Лихачёв Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1746
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия