Лихачёв Кирилл Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Кирилл Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1680 и 1681

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Около 1651 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1680 и 1681

Отец: Лихачёв Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1706 и 1707

Сын: Лихачёв Степан Кириллович

Мать ребёнка: Лихачёва Анна Ульяновна

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1713 и 1714

Сын: Лихачёв Иван Кириллович

Мать ребёнка: Лихачёва Мавра Карповна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726

Сын: Лихачёв Афанасий Кириллович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1728

Сын: Лихачёв Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744

Сын: Лихачёв Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Лихачёва Акилина Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1746
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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