Лихачёв Иван Кириллович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1713 и 1714
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1713 и 1714
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1739 и 1740
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741
Сын: Лихачёв Галактион Иванович
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1743
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1747
Дочь: (Лихачёва) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
Между 1747 и 1749
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна