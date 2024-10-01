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Лихачёв Иван Кириллович

Место рождения

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд

Дата рождения

Между 1713 и 1714

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Между 1680 и 1681 г.р.

Мать

Между 1683 и 1684 г.р.

Жена

Между 1716 и 1717 г.р.

Дети

Между 1739 и 1740 г.р.
Между 1740 и 1741 г.р.
Между 1742 и 1743 г.р.
Между 1746 и 1747 г.р.
Между 1747 и 1749 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1713 и 1714

Отец: Лихачёв Кирилл Григорьевич

Мать: Лихачёва Мавра Карповна

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачёва Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
Между 1739 и 1740

Сын: Лихачёв Исаия Иванович

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741

Сын: Лихачёв Галактион Иванович

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1743

Сын: Лихачёв Иван Иванович

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1747

Дочь: (Лихачёва) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
Между 1747 и 1749

Сын: Лихачёв Максим Иванович

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Иосифовна

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Смерть
1758

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