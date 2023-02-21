Лихачёва Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1691 и 1692
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1691 и 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726
Сын: Лихачёв Афанасий Кириллович
Отец ребёнка: Лихачёв Кирилл Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1728
Сын: Лихачёв Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Лихачёв Кирилл Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744
Сын: Лихачёв Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Лихачёв Кирилл Григорьевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно