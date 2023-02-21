Лихачёва Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1691 и 1692

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1691 и 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1725 и 1726

Сын: Лихачёв Афанасий Кириллович

Отец ребёнка: Лихачёв Кирилл Григорьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1728

Сын: Лихачёв Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Лихачёв Кирилл Григорьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1744

Сын: Лихачёв Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Лихачёв Кирилл Григорьевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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