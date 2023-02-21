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Лихачёв Афанасий Кириллович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1725 и 1726

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1726

Отец: Лихачёв Кирилл Григорьевич

Мать: Лихачёва Акилина Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1756

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757

Сын: Лихачёв Силантий Афанасьевич

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758

Дочь: Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1795
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