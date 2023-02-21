Лихачёв Афанасий Кириллович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1725 и 1726
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1725 и 1726
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1756
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757
Сын: Лихачёв Силантий Афанасьевич
Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758
Дочь: Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Лихачёва Евфимия Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1795