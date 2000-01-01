Лихачёв Силантий Афанасьевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1756 и 1757
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1757
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785
Сын: Лихачёв Алексей Силантьевич
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794
Сын: Лихачёв Мирон Силантьевич
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно