Лихачёв Силантий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Силантий Афанасьевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1756 и 1757

Пол

Мужской

Отец

Между 1725 и 1726 г.р.

Мать

Между 1726 и 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1757

Отец: Лихачёв Афанасий Кириллович

Мать: Лихачёва Евфимия Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1784 и 1785

Сын: Лихачёв Алексей Силантьевич

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1794

Сын: Лихачёв Мирон Силантьевич

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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