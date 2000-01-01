Лихачёва Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1726 и 1727
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1726 и 1727
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1756
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757
Сын: Лихачёв Силантий Афанасьевич
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758
Дочь: Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760
Дочь: Стерлядева Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761
Дочь: Вяткина Анисия (Ксения) Афанасьевна
Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1786
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия