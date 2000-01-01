Лихачёва Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Евфимия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1726 и 1727

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1727

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1755 и 1756

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757

Сын: Лихачёв Силантий Афанасьевич

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758

Дочь: Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760

Дочь: Стерлядева Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761

Дочь: Вяткина Анисия (Ксения) Афанасьевна

Отец ребёнка: Лихачёв Афанасий Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1786
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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