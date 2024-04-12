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Фурсов Евдоким Ермилович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

05.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Фурсов Ермил Ионович (солдат)

Мать: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Иванникова Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Фурсова Матрена Максимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Spouse: Daniil Ivanovich Kharms (born Yuvachev)
Рождение ребёнка
1868

Сын: Фурсов Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Фурсова Матрена Максимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1870

Дочь: Дарья Евдокимовна

Мать ребёнка: Фурсова Матрена Максимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1871

Сын: Фурсов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Фурсова Матрена Максимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.07.1873

Жена: Фурсова Акилина Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1874

Сын: Фурсов Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1875

Дочь: Русанова Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1878

Сын: Фурсов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: Петина? Матрона Евдокимовна

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1882

Дочь: Вера Евдокимовна

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна

Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1884

Дочь: Позднякова Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1886

Дочь: Дарья Евдокимовна

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1888

Сын: Фурсов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Матрена Максимовна

Смерть
05.03.1894
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