Фурсов Евдоким Ермилович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти05.03.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Фурсов Ермил Ионович (солдат)
Мать: ?
Дочь: Иванникова Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Фурсова Матрена Максимовна
Сын: Фурсов Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Фурсова Матрена Максимовна
Дочь: Дарья Евдокимовна
Мать ребёнка: Фурсова Матрена Максимовна
Мать ребёнка: Фурсова Матрена Максимовна
Сын: Фурсов Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна
Дочь: Русанова Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна
Дочь: Петина? Матрона Евдокимовна
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна
Дочь: Вера Евдокимовна
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна
Дочь: Позднякова Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна
Дочь: Дарья Евдокимовна
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Фурсова Акилина Михайловна