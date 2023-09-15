Фурсов Дмитрий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
08.11.1887
Рождение ребёнка
16.12.1891
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
08.11.1894
Дочь: Неробеева Феоктиста Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
22.03.1901
Сын: Фурсов Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
22.08.1904
Дочь: Наталия Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
08.03.1911
Сын: Фурсов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно