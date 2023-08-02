Фурсова (Маношина) Евдокия Федоровна
Место рожденияс. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1887
Рождение ребёнка
16.12.1891
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
08.11.1894
Дочь: Неробеева Феоктиста Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
22.03.1901
Сын: Фурсов Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
22.08.1904
Дочь: Наталия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
08.03.1911
Сын: Фурсов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Фурсов Дмитрий Евдокимович
Смерть
Неизвестно