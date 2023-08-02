Фурсова Матрена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти30.09.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Иванникова Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Spouse: Daniil Ivanovich Kharms (born Yuvachev)
Рождение ребёнка
1868
Сын: Фурсов Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Рождение ребёнка
07.03.1870
Дочь: Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Рождение ребёнка
13.09.1871
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1871