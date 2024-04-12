Фурсова (Гриднева) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Гриднева) Акилина Михайловна

Место рождения

Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

06.02.1914

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.07.1873

Муж: Фурсов Евдоким Ермилович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1874

Сын: Фурсов Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1875

Дочь: Русанова Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1878

Сын: Фурсов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: Петина? Матрона Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1882

Дочь: Вера Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1884

Дочь: Позднякова Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1886

Дочь: Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1888

Сын: Фурсов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.02.1914
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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