Фурсова (Гриднева) Акилина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти06.02.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
08.07.1873
Рождение ребёнка
11.08.1874
Сын: Фурсов Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Рождение ребёнка
16.07.1875
Дочь: Русанова Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Рождение ребёнка
22.06.1878
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: Петина? Матрона Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Рождение ребёнка
10.09.1882
Дочь: Вера Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1884
Дочь: Позднякова Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Рождение ребёнка
15.03.1886
Дочь: Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Рождение ребёнка
27.06.1888
Отец ребёнка: Фурсов Евдоким Ермилович
Смерть
06.02.1914