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Климович Леонид Иванович

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Место рождения

Баштанка, Миколаївська область

Дата рождения

09.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1964

Отец: Климович Иван Александрович

Мать: Климович Екатерина Тимофеевна

Баштанка, Миколаївська область
Бракосочетание
31.03.1984

Жена: Климович Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
17.08.1984

Дочь: Хавела Альона Леонидовна

Мать ребёнка: Климович Наталья Константиновна

Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.09.1990

Дочь: Гончар Евгения Леонидовна

Мать ребёнка: Климович Наталья Константиновна

Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
22.12.1992

Сын: Климович Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Климович Наталья Константиновна

Новый Буг, Миколаївська область
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