Климович Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения09.04.1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1964
Бракосочетание
31.03.1984
Рождение ребёнка
17.08.1984
Дочь: Хавела Альона Леонидовна
Мать ребёнка: Климович Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
12.09.1990
Дочь: Гончар Евгения Леонидовна
Мать ребёнка: Климович Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
22.12.1992
Сын: Климович Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Климович Наталья Константиновна