Климович (Лисовенко) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климович (Лисовенко) Екатерина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисовенко Тимофей Андреевич

Мать: Лисовенко Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
09.04.1964

Сын: Климович Леонид Иванович

Отец ребёнка: Климович Иван Александрович

Баштанка, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климович Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климович Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Климович Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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