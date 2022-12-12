Климович (Лисовенко) Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1964
Отец ребёнка: Климович Иван Александрович
Баштанка, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климович Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Климович Иван Александрович
Смерть
Неизвестно