город Баштанка, город Баштанка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Баштанка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
276Полтавка (Баштанка), с. каз.при прудах на балках Куроповой и Баштанке.1105037715081524Церковь православная 1. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Полтавская волость
140. Полтавка (Баштанка), село бывшее государственное, при пруде, дворов 702, жителей 2846, в. пр. (уездный город в 90 верстах), церковь православная, школа, земская почт Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Полтавская волость
село Полтавка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Полтавская волость
село Полтавка (Баштанка) (сельское общество)1436321541817396

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15649Баштанкамістоцентр району, центр міської ради, місто районного підпорядкуванняр-н Баштанськийміська рада Баштанська
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