Гончар (Климович) Евгения Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Климович) Евгения Леонидовна

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Место рождения

Новый Буг, Миколаївська область

Дата рождения

12.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1990

Отец: Климович Леонид Иванович

Мать: Климович Наталья Константиновна

Новый Буг, Миколаївська область
Образование
С 01.09.1997 по 01.07.2008
Новый Буг, Миколаївська область
випускниця ЗОШ №7 I-III ступенів
Образование
С 01.09.2008 по 27.02.2014
Ялта, Ялта, Республика Крым
обучение в РВУЗ КГУ г. Ялта (Республиканское высшее учебное заведение Крымский Гуманитарный Университет) по специальности "дизайн". Магистратура по квалификации дизайнера-графика, преподавателя, иссле... Показать все
Бракосочетание
08.07.2017

Муж: Гончар Виталий Викторович

Ялта, Ялта, Республика Крым
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