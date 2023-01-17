Гончар (Климович) Евгения Леонидовна
Место рождения
Дата рождения12.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1990
Образование
С 01.09.1997 по 01.07.2008
випускниця ЗОШ №7 I-III ступенів
Образование
С 01.09.2008 по 27.02.2014
обучение в РВУЗ КГУ г. Ялта (Республиканское высшее учебное заведение Крымский Гуманитарный Университет) по специальности "дизайн". Магистратура по квалификации дизайнера-графика, преподавателя, иссле... Показать все
Бракосочетание
08.07.2017