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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
259Новый Буг (Куцая Балка, Ново-Павловка), мест. каз.при прудах и колодцах на балке Куцой.1405078726532728Церковь православная 1. Ярмарки 2. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
102. Новый Буг (Семеновка), местечко бывшее государственное, при прудах, дворов 1125, жителей 5426, 4-го ст. кв., в. пр. (уездный город 140 в.), церковь православная, син Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Новый-Буг
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Новый-Буг (сельское общество)30326709886315572
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16300Новий Бугмістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Новобузькийміськрада Новобузька