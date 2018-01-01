город Новый Буг, город Новый Буг, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Новый Буг

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
259Новый Буг (Куцая Балка, Ново-Павловка), мест. каз.при прудах и колодцах на балке Куцой.1405078726532728Церковь православная 1. Ярмарки 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Ново-Бугская волость
102. Новый Буг (Семеновка), местечко бывшее государственное, при прудах, дворов 1125, жителей 5426, 4-го ст. кв., в. пр. (уездный город 140 в.), церковь православная, син Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Ново-Бугская волость
местечко Новый-Буг

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Ново-Бугская волость
м. Новый-Буг (сельское общество)30326709886315572

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16300Новий Бугмістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Новобузькийміськрада Новобузька
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